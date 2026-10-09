Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag fester

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

09.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,56 Prozent fester bei 27.346,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,548 Prozent stärker bei 27.342,27 Punkten in den Handel, nach 27.193,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27.254,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.376,85 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,443 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26.253,34 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 26.206,89 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 23.024,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,69 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 9,29 Prozent auf 481,98 USD), CIENA (+ 6,19 Prozent auf 452,30 USD), Repligen (+ 5,85) Prozent auf 173,43 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,03 Prozent auf 45,48 USD) und Akamai (+ 4,84 Prozent auf 105,78 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cogent Communications (-11,92 Prozent auf 8,42 USD), Resources Connection (-6,19 Prozent auf 2,81 USD), Cirrus Logic (-4,79 Prozent auf 107,78 USD), AXT (-3,98 Prozent auf 68,81 USD) und ON Semiconductor (-3,89 Prozent auf 76,32 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15.883.843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net