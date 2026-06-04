Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite in Rot

Kursentwicklung

Das macht der NASDAQ Composite.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 2,32 Prozent schwächer bei 26.207,92 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,10 Prozent tiefer bei 26.536,59 Punkten, nach 26.830,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.572,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.162,92 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,76 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 25.326,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der NASDAQ Composite 22.748,99 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.298,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,79 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amgen (+ 2,63 Prozent auf 354,68 USD), AngioDynamics (+ 2,49 Prozent auf 12,33 USD), Donegal Group A (+ 2,45 Prozent auf 17,13 USD), Safety Insurance Group (+ 2,37 Prozent auf 69,96 USD) und DexCom (+ 2,28 Prozent auf 74,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ballard Power (-16,97 Prozent auf 5,04 USD), inTest (-10,49 Prozent auf 15,36 USD), Innodata (-10,40 Prozent auf 108,86 USD), Geospace Technologies (-10,24 Prozent auf 7,89 USD) und Rambus (-10,10 Prozent auf 152,24 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.926.409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,54 Prozent.

Redaktion finanzen.net