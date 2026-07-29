Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich stärker

Kursentwicklung

31.07.26 22:32 Uhr

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Freitag gewann der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,00 Prozent auf 25.373,85 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,870 Prozent auf 25.340,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.122,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25.004,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.460,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,546 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 26.213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24.892,31 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21.122,45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 28,74 Prozent auf 60,43 USD), Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), DexCom (+ 11,95) Prozent auf 83,45 USD), Microvision (+ 8,75 Prozent auf 0,27 USD) und Monolithic Power Systems (+ 8,35 Prozent auf 1.426,03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Myriad Genetics (-46,74 Prozent auf 2,86 USD), Cerus (-25,61 Prozent auf 2,15 USD), Neurocrine Biosciences (-10,08 Prozent auf 166,80 USD), Monro Muffler Brake (-8,89 Prozent auf 12,25 USD) und Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43.836.239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 18,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net