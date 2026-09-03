Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

S&P 500-Kursverlauf

04.09.26 17:59 Uhr

Das macht der S&P 500 am Mittag.

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,44 Prozent auf 7.713,78 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,405 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,165 Prozent auf 7.734,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7.747,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.750,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.706,12 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7.736,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.584,31 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 6.502,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,47 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 11,85 Prozent auf 213,00 USD), Sandisk (+ 8,67 Prozent auf 1.689,84 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Coherent (+ 6,18 Prozent auf 280,75 USD) und Marvell Technology (+ 5,48 Prozent auf 220,27 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Autodesk (-8,12 Prozent auf 218,24 USD), Equifax (-7,30 Prozent auf 175,29 USD), Tesla (-6,37 Prozent auf 352,40 USD), Adobe (-6,17 Prozent auf 268,11 USD) und Synopsys (-5,89 Prozent auf 391,77 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.027.924 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net