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S&P 500-Performance im Blick

Freitagshandel in New York: S&P 500 fester

01.05.26 20:02 Uhr
Freitagshandel in New York: S&P 500 fester | finanzen.net

S&P 500-Handel am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
292,80 EUR 8,30 EUR 2,92%
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Carvana Co Registered Shs -A-
335,90 EUR -8,60 EUR -2,50%
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Church & Dwight Co. Inc.
82,08 EUR -0,50 EUR -0,61%
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Clorox
80,56 EUR -1,80 EUR -2,19%
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Datadog Inc Registered Shs -A-
114,20 EUR 1,80 EUR 1,60%
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First Republic Bank
USD 0,00 USD 25,00%
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Illumina Inc.
108,00 EUR 3,50 EUR 3,35%
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Intel Corp.
80,66 EUR -0,20 EUR -0,25%
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Lumentum Holdings Inc
778,80 EUR 45,20 EUR 6,16%
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NVIDIA Corp.
170,56 EUR -7,32 EUR -4,12%
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Oracle Corp.
138,14 EUR -1,54 EUR -1,10%
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ResMed Inc.
180,40 EUR -1,80 EUR -0,99%
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Seagate Technology
560,00 EUR 16,00 EUR 2,94%
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Stryker Corp.
270,00 EUR 1,90 EUR 0,71%
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Western Union Company
7,70 EUR -0,05 EUR -0,65%
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Indizes
S&P 500
7.240,3 PKT 31,3 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,59 Prozent auf 7.251,78 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 57,596 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,436 Prozent auf 7.240,45 Punkte an der Kurstafel, nach 7.209,01 Punkten am Vortag.

Bei 7.232,75 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.272,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,38 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 01.04.2026, den Wert von 6.575,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wurde der S&P 500 mit 6.939,03 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, einen Stand von 5.604,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,73 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.272,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Oracle (+ 7,73 Prozent auf 173,86 USD), Datadog A (+ 7,42 Prozent auf 142,00 USD), Lumentum (+ 7,01 Prozent auf 965,53 USD), Seagate Technology (+ 5,92 Prozent auf 713,50 USD) und Illumina (+ 5,90 Prozent auf 134,22 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Clorox (-9,20 Prozent auf 87,57 USD), Amgen (-5,57 Prozent auf 326,96 USD), ResMed (-4,72 Prozent auf 203,71 USD), Stryker (-4,16 Prozent auf 302,02 USD) und Carvana (-4,00 Prozent auf 379,98 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20.191.063 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,332 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10,10 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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