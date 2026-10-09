Freitagshandel in New York: S&P 500 fester

S&P 500-Performance im Blick

09.10.26 17:59 Uhr

S&P 500-Handel am Freitag.

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,48 Prozent auf 7.802,79 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 65,026 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 7.785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.765,36 Punkten am Vortag.

Bei 7.779,34 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.805,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,930 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 7.636,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.543,64 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 6.735,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,77 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Crown Castle (+ 14,50 Prozent auf 78,88 USD), Humana (+ 12,50 Prozent auf 435,50 USD), American Tower (+ 8,28 Prozent auf 180,53 USD), Moderna (+ 8,12 Prozent auf 213,00 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7,19 Prozent auf 182,24 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil T-Mobile US (-12,67 Prozent auf 149,61 USD), Verizon (-11,09 Prozent auf 41,21 USD), AT&T (-10,82 Prozent auf 22,18 USD), HP (-6,26 Prozent auf 30,41 USD) und Charter A (-5,64 Prozent auf 103,48 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die AT&T-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10.625.586 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net