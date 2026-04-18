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S&P 500 im Fokus

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

24.04.26 20:02 Uhr
Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der S&P 500 befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

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S&P 500
7.158,5 PKT 50,1 PKT 0,70%
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Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,74 Prozent fester bei 7.160,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 57,753 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,363 Prozent auf 7.134,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7.108,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.112,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.167,23 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,616 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.556,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 6.915,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, stand der S&P 500 bei 5.484,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,41 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.167,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Organon Company (+ 28,26 Prozent auf 11,03 USD), Intel (+ 21,79 Prozent auf 81,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 14,43 Prozent auf 349,38 USD), QUALCOMM (+ 10,75 Prozent auf 148,35 USD) und Synopsys (+ 9,06 Prozent auf 498,23 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Charter A (-23,15 Prozent auf 185,82 USD), Comcast (-10,56 Prozent auf 28,30 USD), HCA (-8,74 Prozent auf 432,59 USD), Robert Half (-5,88 Prozent auf 25,60 USD) und VeriSign (-5,04 Prozent auf 263,00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 41.179.945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,214 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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