S&P 500 aktuell

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 19:38 Uhr um 1,60 Prozent fester bei 7.297,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,631 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,25 Prozent höher bei 7.272,74 Punkten in den Handel, nach 7.182,78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.211,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7.304,10 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.722,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7.730,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, mit 6.812,61 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Coherent (+ 14,07 Prozent auf 223,79 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD), Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD) und Micron Technology (+ 7,60 Prozent auf 646,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Robert Half (-3,98 Prozent auf 37,83 USD), J M Smucker (-2,46 Prozent auf 126,86 USD), Dollar Tree (-2,42 Prozent auf 148,53 USD) und eBay (-1,91 Prozent auf 113,33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.665.311 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,34 Prozent.

Redaktion Finanzen.net