Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert im Minus

Marktbericht

23.10.26 17:59 Uhr

Heute herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,13 Prozent leichter bei 7.653,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64,339 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,548 Prozent auf 7.621,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7.663,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.660,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.612,07 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0,639 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 7.706,03 Punkten bewertet. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 7.408,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der S&P 500 bei 6.738,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,59 Prozent nach oben. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Robert Half (+ 21,05 Prozent auf 45,61 USD), Crown Castle (+ 11,70 Prozent auf 88,05 USD), Schlumberger (+ 6,55 Prozent auf 52,80 USD), Palo Alto Networks (+ 6,24 Prozent auf 377,07 USD) und APA (+ 5,81 Prozent auf 52,31 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Bloom Energy (-12,69 Prozent auf 190,13 USD), Comfort Systems USA (-8,25 Prozent auf 1.173,88 USD), Globe Life (-6,09 Prozent auf 158,16 USD), CBRE Group A (-5,94 Prozent auf 123,44 USD) und AT&T (-5,63 Prozent auf 21,46 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6.159.205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net