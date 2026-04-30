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NYSE-Handel im Fokus

Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

01.05.26 22:32 Uhr
Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester | finanzen.net

Der S&P 500 performte zum Handelsschluss positiv.

Werte in diesem Artikel
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Seagate Technology
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Indizes
S&P 500
7.230,1 PKT 21,1 PKT 0,29%
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Letztendlich stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,29 Prozent auf 7.230,12 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 57,596 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,436 Prozent stärker bei 7.240,45 Punkten, nach 7.209,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.229,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.272,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1,08 Prozent zu. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 6.575,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bei 6.939,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.604,14 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,42 Prozent zu. Bei 7.272,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 8,25 Prozent auf 1.187,00 USD), Seagate Technology (+ 7,91 Prozent auf 726,93 USD), Illumina (+ 7,13) Prozent auf 135,78 USD), Oracle (+ 6,47 Prozent auf 171,83 USD) und Datadog A (+ 6,31 Prozent auf 140,53 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Clorox (-9,67 Prozent auf 87,11 USD), Stryker (-6,47 Prozent auf 294,73 USD), Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), ResMed (-4,11 Prozent auf 205,02 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3,91 Prozent auf 58,22 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 34.182.412 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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