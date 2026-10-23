Freitagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter

Index-Bewegung

23.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 erleidet am Nachmittag Verluste.

Um 20:00 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,34 Prozent auf 7.637,61 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,339 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,548 Prozent schwächer bei 7.621,42 Punkten in den Handel, nach 7.663,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.660,15 Punkte, das Tagestief hingegen 7.612,07 Zähler.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,846 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7.706,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.408,30 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 6.738,44 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,36 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Robert Half (+ 22,21 Prozent auf 46,05 USD), Crown Castle (+ 9,45 Prozent auf 86,28 USD), Schlumberger (+ 6,62 Prozent auf 52,83 USD), Palo Alto Networks (+ 6,22 Prozent auf 377,00 USD) und Datadog A (+ 5,62 Prozent auf 272,24 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Bloom Energy (-12,77 Prozent auf 189,95 USD), Comfort Systems USA (-9,13 Prozent auf 1.162,57 USD), Globe Life (-7,85 Prozent auf 155,19 USD), AT&T (-6,40 Prozent auf 21,29 USD) und T-Mobile US (-6,01 Prozent auf 149,24 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7.745.861 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,771 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net