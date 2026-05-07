Freitagshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite im Fokus

Am Freitag wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,71 Prozent auf 26.247,08 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,589 Prozent auf 25.958,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25.806,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.944,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.248,62 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 22.635,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.031,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der NASDAQ Composite 17.928,14 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26.248,62 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 86,00 Prozent auf 84,89 USD), Akamai (+ 26,58 Prozent auf 147,71 USD), Synaptics (+ 18,55 Prozent auf 125,43 USD), Amtech Systems (+ 18,01 Prozent auf 21,49 USD) und Intel (+ 13,96 Prozent auf 124,92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Lifetime Brands (-17,80 Prozent auf 5,91 USD), Ultralife Batteries (-15,32 Prozent auf 5,97 USD), Ballard Power (-12,13 Prozent auf 4,13 USD), Expedia (-9,02 Prozent auf 229,98 USD) und ESCO Technologies (-8,91 Prozent auf 303,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 55.182.860 Aktien gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net