Freitagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im S&P 500

S&P 500-Entwicklung

24.07.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 kam am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Freitag ging der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 7.411,98 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,143 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,018 Prozent fester bei 7.409,62 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.408,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.396,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.460,98 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 7.358,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.165,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.363,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,07 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit International Paper (+ 11,21 Prozent auf 42,16 USD), Schlumberger (+ 11,01 Prozent auf 52,42 USD), Digital Realty Trust (+ 11,01 Prozent auf 199,08 USD), Packaging (+ 8,76 Prozent auf 254,39 USD) und DXC Technology (+ 8,41 Prozent auf 10,05 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-10,79 Prozent auf 1.436,56 USD), Coherent (-9,84 Prozent auf 282,39 USD), Cerebras Systems (-9,49 Prozent auf 199,12 USD), CH Robinson Worldwide (-9,25 Prozent auf 186,51 USD) und Lumentum (-8,47 Prozent auf 762,99 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.023.935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,508 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Perrigo Company-Aktie mit 11,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net