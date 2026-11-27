NASDAQ Composite-Kursverlauf

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,31 Prozent fester bei 24.129,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent höher bei 23.958,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.585,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.149,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.690,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,578 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 26.477,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.541,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 23.214,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 21,91 Prozent auf 0,31 USD), AXT (+ 13,73 Prozent auf 36,37 USD), Volvo (B) (+ 10,50 Prozent auf 32,31 USD), Methode Electronics (+ 9,31 Prozent auf 11,15 USD) und TTM Technologies (+ 8,58 Prozent auf 63,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-16,14 Prozent auf 0,29 USD), Dorel Industries (-14,16 Prozent auf 0,80 USD), Comtech Telecommunications (-5,58 Prozent auf 0,94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD) und Donegal Group B (-3,63 Prozent auf 34,29 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.665.311 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Century Aluminum-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net