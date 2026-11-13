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Marktbericht

Freitagshandel in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Freitagshandel in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Das macht der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.92 USD -0.02 USD -1.73 %
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AngioDynamics Inc.
10.60 EUR -0.20 EUR -1.85 %
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Apple Inc.
324.10 EUR 2.80 EUR 0.87 %
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AXT Inc.
35.26 EUR -2.54 EUR -6.72 %
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Century Casinos Inc.
0.53 EUR 0.03 EUR 6.85 %
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Cogent Communications Holdings Inc
3.30 EUR -0.46 EUR -12.16 %
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CRESUD S.A. (spons. ADRs)
8.40 EUR 0.45 EUR 5.66 %
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Dorel Industries Inc.
0.80 EUR -0.10 EUR -10.67 %
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Lattice Semiconductor Corp.
104.62 EUR -1.18 EUR -1.12 %
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Methode Electronics Inc.
11.10 EUR -0.20 EUR -1.77 %
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Modine Manufacturing Co.
126.80 EUR 31.42 EUR 32.94 %
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NVIDIA Corp.
145.54 EUR -4.80 EUR -3.19 %
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SIGA Technologies Inc.
2.76 USD -0.14 USD -4.67 %
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TransAct Technologies Inc.
5.18 USD 0.30 USD 6.15 %
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USANA Health Sciences Inc.
11.40 EUR -0.10 EUR -0.87 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,045.11 USD -320.99 USD -1.27 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,57 Prozent leichter bei 24.969,00 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,165 Prozent auf 25.408,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25.366,09 Punkten am Vortag.

Bei 25.423,09 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.872,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,773 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27.204,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.803,03 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.870,36 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,46 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Modine Manufacturing (+ 27,52 Prozent auf 135,30 USD), TransAct Technologies (+ 6,15 Prozent auf 5,18 USD), CRESUD (+ 5,03 Prozent auf 9,40 USD), USANA Health Sciences (+ 4,63 Prozent auf 13,32 USD) und Cogent Communications (+ 4,46 Prozent auf 4,10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Century Casinos (-13,06 Prozent auf 0,52 USD), AXT (-8,73 Prozent auf 39,74 USD), Methode Electronics (-7,88 Prozent auf 11,45 USD), Dorel Industries (-6,78 Prozent auf 0,92 USD) und Lattice Semiconductor (-6,70 Prozent auf 110,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 45.758.281 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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