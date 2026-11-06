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Marktbericht

Freitagshandel in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Freitagshandel in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
171.48 EUR 15.24 EUR 9.75 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
403.80 EUR 43.80 EUR 12.17 %
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Apple Inc.
308.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AppLovin Corp
355.55 EUR 40.50 EUR 12.86 %
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Axon Enterprise
287.30 EUR -50.40 EUR -14.92 %
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CrowdStrike
195.64 EUR 1.70 EUR 0.88 %
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DexCom Inc.
71.80 EUR -3.40 EUR -4.52 %
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Intuit Inc.
302.00 EUR -14.05 EUR -4.45 %
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Kraft Heinz Company
22.28 EUR -0.45 EUR -2.00 %
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Microchip Technology Inc.
52.44 EUR -7.89 EUR -13.08 %
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Micron Technology Inc.
620.30 EUR 35.30 EUR 6.03 %
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Moderna Inc
231.30 EUR 17.65 EUR 8.26 %
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NVIDIA Corp.
168.80 EUR 6.80 EUR 4.20 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
47.35 EUR 5.55 EUR 13.28 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
103.80 EUR -0.30 EUR -0.29 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,089.80 USD 459.99 USD 1.73 %
News | Analysen

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,75 Prozent auf 27.094,55 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent fester bei 27.045,26 Punkten in den Handel, nach 26.629,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27.316,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.887,69 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 5,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 31.224,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.373,33 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.130,04 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,49 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Rocket Lab (+ 12,87 Prozent auf 51,91 USD), Airbnb (+ 11,82 Prozent auf 190,24 USD), AppLovin (+ 9,77 Prozent auf 390,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,13 Prozent auf 441,33 USD) und Moderna (+ 8,44 Prozent auf 261,85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-16,86 Prozent auf 318,07 USD), Microchip Technology (-11,69 Prozent auf 57,27 USD), DexCom (-5,14 Prozent auf 80,12 USD), Thomson Reuters (-4,06 Prozent auf 113,32 USD) und Intuit (-3,77 Prozent auf 341,46 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 23.670.054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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