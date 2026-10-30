Freitagshandel in New York: Zum Handelsende deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100

NASDAQ 100 im Fokus

30.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 befand sich am Freitagabend auf Talfahrt.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 3,46 Prozent leichter bei 28.384,85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,71 Prozent auf 28.604,92 Punkte an der Kurstafel, nach 29.402,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28.713,45 Punkte, das Tagestief hingegen 28.093,25 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 2,29 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 30.408,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28.106,35 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 25.734,81 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 13,33 Prozent auf 927,89 USD), T-Mobile US (+ 6,21 Prozent auf 156,44 USD), Comcast (+ 4,27 Prozent auf 23,22 USD), Mondelez (+ 3,85 Prozent auf 64,94 USD) und Roper Technolgies (+ 3,77 Prozent auf 466,60 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Intel (-28,58 Prozent auf 65,76 USD), Sandisk (-13,47 Prozent auf 1.150,89 USD), Datadog A (-11,50 Prozent auf 235,27 USD), QUALCOMM (-11,12 Prozent auf 164,79 USD) und Astera Labs (-10,93 Prozent auf 258,70 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 109.797.901 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net