Freitagshandel in Paris: CAC 40 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

CAC 40-Entwicklung

Der CAC 40 sank zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent leichter bei 8.218,24 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,388 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,253 Prozent auf 8.265,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8.244,29 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.218,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8.296,01 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,575 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der CAC 40 bei 8.062,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, notierte der CAC 40 bei 8.045,80 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 7.790,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,281 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 330.689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 227,897 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net