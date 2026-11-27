Euronext-Handel im Fokus

Am Freitagnachmittag halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8.125,19 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 8.106,57 Punkte an der Kurstafel, nach 8.108,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8.106,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.147,10 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,01 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 7.887,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.319,87 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 8.099,47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,854 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 209.288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net