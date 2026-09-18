Freitagshandel in Paris: CAC 40 verliert letztendlich

CAC 40-Performance im Blick

18.09.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 zeigte sich am Freitagabend mit negativen Notierungen.

Am Freitag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1,49 Prozent schwächer bei 8.065,02 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,442 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,408 Prozent auf 8.153,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8.186,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8.046,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.161,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,831 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 8.509,36 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Wert von 8.467,98 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 7.854,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,59 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 942.047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,885 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net