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Index-Bewegung

Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich mittags im Plus

Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich mittags im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
166.70 EUR -2.00 EUR -1.19 %
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CA Immobilien
21.20 EUR 0.10 EUR 0.47 %
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Erste Group Bank AG
110.40 EUR -0.50 EUR -0.45 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.30 EUR -0.25 EUR -0.85 %
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OMV AG
72.75 EUR -1.20 EUR -1.62 %
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Österreichische Post AG
31.00 EUR -0.05 EUR -0.16 %
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Palfinger AG
26.45 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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PORR AG
30.90 EUR 0.30 EUR 0.98 %
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UNIQA Insurance AG
17.20 EUR 0.34 EUR 2.02 %
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Vienna Insurance
69.80 EUR 3.70 EUR 5.60 %
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voestalpine AG
44.46 EUR 0.54 EUR 1.23 %
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Wienerberger AG
16.10 EUR 0.08 EUR 0.50 %
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Indizes
ATX
6,557.05 EUR 48.50 EUR 0.75 %
News | Analysen

Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,49 Prozent auf 6.540,25 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 188,529 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.508,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6.508,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.563,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.508,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,074 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.810,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6.459,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.675,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 4,17 Prozent auf 27,50 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR), voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,36 EUR), EVN (+ 1,88 Prozent auf 29,75 EUR) und PORR (+ 1,79 Prozent auf 31,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-0,81 Prozent auf 17,08 EUR), Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 68,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,00 EUR), Erste Group Bank (-0,18 Prozent auf 109,10 EUR) und BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 165,90 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 122.016 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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