Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich mittags im Plus

Index-Bewegung

16.10.26 12:25 Uhr

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,49 Prozent auf 6.540,25 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 188,529 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.508,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6.508,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.563,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.508,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,074 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.810,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6.459,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.675,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 4,17 Prozent auf 27,50 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR), voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 45,36 EUR), EVN (+ 1,88 Prozent auf 29,75 EUR) und PORR (+ 1,79 Prozent auf 31,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-0,81 Prozent auf 17,08 EUR), Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 68,80 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,00 EUR), Erste Group Bank (-0,18 Prozent auf 109,10 EUR) und BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 165,90 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 122.016 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net