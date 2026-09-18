Freitagshandel in Wien: ATX gibt am Mittag nach

Kursverlauf

18.09.26 12:25 Uhr

Der ATX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:07 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent auf 6.840,53 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 192,580 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 6.863,69 Punkten in den Handel, nach 6.865,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.829,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.873,94 Zähler.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,705 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.642,38 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 6.527,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der ATX noch bei 4.635,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 27,82 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.914,35 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,86 Prozent auf 177,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 62,20 EUR), Verbund (+ 0,24 Prozent auf 62,30 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 189,80 EUR) und BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 178,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,45 Prozent auf 18,28 EUR), Erste Group Bank (-1,96 Prozent auf 120,10 EUR), Wienerberger (-1,95 Prozent auf 17,58 EUR) und STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 208.403 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net