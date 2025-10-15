Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags leichter

ATX-Kursentwicklung

Der ATX notiert heute im negativen Bereich.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,11 Prozent tiefer bei 5.699,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 166,690 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,029 Prozent stärker bei 5.765,27 Punkten in den Handel, nach 5.763,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.776,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.699,42 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1,84 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 5.619,76 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.983,27 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 4.211,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,50 Prozent zu. Bei 5.856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.314,88 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Verbund (+ 1,86 Prozent auf 60,10 EUR), Wienerberger (+ 0,80 Prozent auf 27,76 EUR) und Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 34,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 41,54 EUR), Erste Group Bank (-2,90 Prozent auf 100,60 EUR), Lenzing (-2,43 Prozent auf 24,10 EUR) und DO (-2,27 Prozent auf 215,00 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 214.181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,739 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

