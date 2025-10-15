DAX25.219 -0,3%Est506.122 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -0,9%Nas22.672 -0,9%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl72,70 +2,5%Gold5.223 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Minus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Kursentwicklung

Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags leichter

27.02.26 15:57 Uhr
Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags leichter | finanzen.net

Der ATX notiert heute im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
26,04 EUR 0,22 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
16,13 EUR 0,12 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
219,00 EUR 1,50 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
100,80 EUR -2,00 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29,20 EUR -0,10 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
24,20 EUR -0,60 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
55,25 EUR 0,25 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
34,75 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
42,36 EUR -0,14 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
36,15 EUR -0,85 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
58,95 EUR -0,75 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
27,50 EUR -0,70 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.692,8 PKT -70,9 PKT -1,23%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,11 Prozent tiefer bei 5.699,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 166,690 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,029 Prozent stärker bei 5.765,27 Punkten in den Handel, nach 5.763,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.776,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.699,42 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1,84 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 5.619,76 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.983,27 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 4.211,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,50 Prozent zu. Bei 5.856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.314,88 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Verbund (+ 1,86 Prozent auf 60,10 EUR), Wienerberger (+ 0,80 Prozent auf 27,76 EUR) und Österreichische Post (+ 0,29 Prozent auf 34,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 41,54 EUR), Erste Group Bank (-2,90 Prozent auf 100,60 EUR), Lenzing (-2,43 Prozent auf 24,10 EUR) und DO (-2,27 Prozent auf 215,00 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 214.181 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,739 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CA Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CA Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen