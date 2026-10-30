Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter

Kursentwicklung im Fokus

30.10.26 09:27 Uhr

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,43 Prozent auf 6.447,73 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 185,599 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6.475,46 Punkten, nach 6.475,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.491,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.432,99 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der ATX 6.856,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.454,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.747,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,48 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 2,05 Prozent auf 109,60 EUR), DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR), OMV (+ 0,95 Prozent auf 74,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,88 Prozent auf 57,60 EUR) und Verbund (+ 0,65 Prozent auf 70,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-13,68 Prozent auf 133,80 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 10,82 EUR), voestalpine (-2,26 Prozent auf 41,48 EUR), Andritz (-1,72 Prozent auf 79,80 EUR) und STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 100,40 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39.193 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net