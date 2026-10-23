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Index-Bewegung

Freitagshandel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Freitagshandel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am fünften Tag der Woche legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
76.10 EUR -1.10 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
155.30 EUR 3.40 EUR 2.24 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
103.00 EUR -2.40 EUR -2.28 %
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Lenzing AG
10.54 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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OMV AG
73.25 EUR -1.10 EUR -1.48 %
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Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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Raiffeisen
53.50 EUR -3.30 EUR -5.81 %
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STRABAG SE
97.60 EUR -1.70 EUR -1.71 %
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UNIQA Insurance AG
16.80 EUR -0.32 EUR -1.87 %
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Verbund AG
68.00 EUR 1.70 EUR 2.56 %
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Vienna Insurance
69.60 EUR -1.20 EUR -1.69 %
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Indizes
ATX
6,270.26 EUR 6.31 EUR 0.1 %
News | Analysen

Schlussendlich schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 6.270,26 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 188,409 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,013 Prozent auf 6.263,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6.263,95 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.323,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.198,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 4,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.908,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6.459,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.670,13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 3,03 Prozent auf 74,75 EUR), Verbund (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 77,40 EUR), BAWAG (+ 0,97 Prozent auf 155,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3,32 Prozent auf 53,90 EUR), STRABAG SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 16,70 EUR), Vienna Insurance (-1,71 Prozent auf 68,80 EUR) und Lenzing (-1,70 Prozent auf 10,42 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 502.752 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,351 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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