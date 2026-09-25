Freitagshandel in Wien: ATX zum Handelsende im Plus

ATX im Fokus

25.09.26 17:57 Uhr

Der ATX verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,90 Prozent stärker bei 6.943,67 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 195,569 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 6.882,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.882,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.882,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.990,59 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,17 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 6.672,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, stand der ATX noch bei 6.488,55 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 4.630,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 29,75 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.018,45 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 203,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 64,70 EUR), Erste Group Bank (+ 2,24) Prozent auf 123,10 EUR), DO (+ 2,16 Prozent auf 189,40 EUR) und Wienerberger (+ 1,53 Prozent auf 17,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil OMV (-2,32 Prozent auf 71,60 EUR), Lenzing (-0,72 Prozent auf 20,60 EUR), CA Immobilien (-0,67 Prozent auf 22,30 EUR), Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 68,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,42 Prozent auf 71,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 309.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie hat mit 7,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net