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Index-Performance im Blick

Freitagshandel in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Freitagshandel in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime notiert am fünften Tag der Woche im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
137.00 EUR -12.00 EUR -8.05 %
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DO & CO
205.00 EUR 7.20 EUR 3.64 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.05 EUR -0.15 EUR -0.50 %
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FACC AG
13.48 EUR -0.22 EUR -1.61 %
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Frequentis
64.30 EUR -1.70 EUR -2.58 %
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OMV AG
74.70 EUR 1.25 EUR 1.70 %
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Rosenbauer
60.80 EUR -1.40 EUR -2.25 %
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UBM Development AG
14.00 EUR 0.40 EUR 2.94 %
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voestalpine AG
40.70 EUR -0.94 EUR -2.26 %
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Warimpex
0.45 EUR -0.03 EUR -5.66 %
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ZUMTOBEL AG
3.91 EUR -0.01 EUR -0.26 %
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Indizes
ATX Prime
3,157.81 EUR -19.98 EUR -0.63 %
News | Analysen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 3.157,81 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.177,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3.177,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.185,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.150,80 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 2,47 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 3.362,81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.179,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.364,71 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,80 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 3,84 Prozent auf 4,06 EUR), Frequentis (+ 2,12 Prozent auf 67,40 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 75,25 EUR), DO (+ 1,69 Prozent auf 210,00 EUR) und UBM Development (+ 1,45 Prozent auf 13,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-11,48 Prozent auf 137,20 EUR), Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,45 EUR), FACC (-3,90 Prozent auf 13,30 EUR), Rosenbauer (-3,21 Prozent auf 60,40 EUR) und voestalpine (-2,87 Prozent auf 41,22 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 151.592 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,720 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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