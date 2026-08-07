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Wiener Börse-Handel im Blick

Freitagshandel in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX Prime

Freitagshandel in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX Prime

Heute agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.70 EUR 0.10 EUR 0.36 %
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AT & S (AT&S)
174.80 EUR 7.80 EUR 4.67 %
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Erste Group Bank AG
123.30 EUR -0.70 EUR -0.56 %
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FACC AG
17.40 EUR 1.02 EUR 6.23 %
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Frequentis
72.20 EUR -2.30 EUR -3.09 %
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Marinomed Biotech AG
4.28 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
85.10 EUR -0.30 EUR -0.35 %
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OMV AG
65.80 EUR 1.15 EUR 1.78 %
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Polytec
4.99 EUR 0.25 EUR 5.27 %
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Semperit AG Holding
15.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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voestalpine AG
45.78 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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Wienerberger AG
20.72 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Wolford AG
2.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
4.07 EUR 0.01 EUR 0.25 %
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Indizes
ATX Prime
3,316.35 EUR 2.28 EUR 0.07 %
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Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 3.316,35 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 3.314,17 Punkten in den Handel, nach 3.314,07 Punkten am Vortag.

Bei 3.297,32 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.324,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.198,48 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.929,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.384,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,76 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.337,77 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 25,00 Prozent auf 5,00 EUR), Polytec (+ 5,49 Prozent auf 5,00 EUR), FACC (+ 4,17 Prozent auf 17,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 173,20 EUR) und Semperit (+ 1,94 Prozent auf 15,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,00 Prozent auf 2,30 EUR), Frequentis (-3,34 Prozent auf 72,30 EUR), voestalpine (-3,20 Prozent auf 45,32 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,68 Prozent auf 83,40 EUR) und AMAG (-1,06 Prozent auf 27,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 203.113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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