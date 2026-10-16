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ATX Prime im Blick

Freitagshandel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Freitagshandel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime befindet sich am Freitagnachmittag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
28.30 EUR -0.20 EUR -0.70 %
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CA Immobilien
21.20 EUR 0.10 EUR 0.47 %
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15.44 EUR -0.10 EUR -0.64 %
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Erste Group Bank AG
110.40 EUR -0.50 EUR -0.45 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.30 EUR -0.25 EUR -0.85 %
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Lenzing AG
11.08 EUR 0.06 EUR 0.54 %
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OMV AG
73.90 EUR -0.05 EUR -0.07 %
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Palfinger AG
26.45 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Polytec
5.74 EUR 0.04 EUR 0.70 %
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Rosenbauer
62.00 EUR 1.40 EUR 2.31 %
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UBM Development AG
15.90 EUR 0.70 EUR 4.61 %
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Warimpex
0.47 EUR -0.02 EUR -4.90 %
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Wienerberger AG
16.10 EUR 0.08 EUR 0.50 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,216.44 EUR 20.47 EUR 0.64 %
News | Analysen

Am Freitag legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,70 Prozent auf 3.218,39 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.195,97 Punkten, nach 3.195,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3.221,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.195,97 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,150 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX Prime 3.340,88 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.180,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der ATX Prime bei 2.333,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,08 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 4,29 Prozent auf 63,20 EUR), Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), AMAG (+ 3,11 Prozent auf 29,80 EUR), Polytec (+ 2,78 Prozent auf 5,92 EUR) und CA Immobilien (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,60 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), UBM Development (-1,56 Prozent auf 15,75 EUR), Lenzing (-1,10 Prozent auf 10,82 EUR) und CPI Europe (-1,03 Prozent auf 15,34 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200.526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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