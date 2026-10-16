Freitagshandel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

ATX Prime im Blick

16.10.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime befindet sich am Freitagnachmittag im Aufwärtstrend.

Am Freitag legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,70 Prozent auf 3.218,39 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.195,97 Punkten, nach 3.195,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3.221,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.195,97 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,150 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX Prime 3.340,88 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.180,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der ATX Prime bei 2.333,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,08 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 4,29 Prozent auf 63,20 EUR), Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), AMAG (+ 3,11 Prozent auf 29,80 EUR), Polytec (+ 2,78 Prozent auf 5,92 EUR) und CA Immobilien (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,60 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), UBM Development (-1,56 Prozent auf 15,75 EUR), Lenzing (-1,10 Prozent auf 10,82 EUR) und CPI Europe (-1,03 Prozent auf 15,34 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200.526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net