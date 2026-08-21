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ATX-Kursverlauf

Freitagshandel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX

Freitagshandel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Freitag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
156.00 EUR 7.60 EUR 5.12 %
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BAWAG
180.80 EUR 3.20 EUR 1.80 %
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CA Immobilien
23.45 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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OMV AG
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Österreichische Post AG
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PORR AG
38.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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STRABAG SE
97.90 EUR 11.50 EUR 13.31 %
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Vienna Insurance
71.40 EUR 0.70 EUR 0.99 %
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voestalpine AG
46.06 EUR 0.10 EUR 0.22 %
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Wienerberger AG
19.84 EUR -0.01 EUR -0.05 %
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Indizes
ATX
6,786.58 EUR 110.35 EUR 1.65 %
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Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,65 Prozent fester bei 6.786,58 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 189,924 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 6.676,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6.676,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.676,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.787,76 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6.334,06 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 6.042,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 4.652,04 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26,81 Prozent nach oben. Bei 6.787,76 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 15,75 Prozent auf 99,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 154,20 EUR), PORR (+ 2,39 Prozent auf 38,50 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 180,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,81 Prozent auf 123,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,05 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 66,90 EUR), CA Immobilien (-0,21 Prozent auf 23,40 EUR) und voestalpine (-0,13 Prozent auf 46,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 273.438 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 48,751 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.12.12 STRABAG SE sell Erste Group Bank
06.03.12 STRABAG SE neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.12 STRABAG SE halten Erste Bank AG
02.12.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG
30.09.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG

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