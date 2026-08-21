Freitagshandel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX

ATX-Kursverlauf

28.08.26 17:57 Uhr

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Freitag zum Handelsschluss.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,65 Prozent fester bei 6.786,58 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 189,924 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,011 Prozent auf 6.676,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6.676,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.676,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.787,76 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX mit 6.334,06 Punkten gehandelt. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 6.042,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 4.652,04 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26,81 Prozent nach oben. Bei 6.787,76 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 15,75 Prozent auf 99,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 154,20 EUR), PORR (+ 2,39 Prozent auf 38,50 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 180,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,81 Prozent auf 123,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,05 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 66,90 EUR), CA Immobilien (-0,21 Prozent auf 23,40 EUR) und voestalpine (-0,13 Prozent auf 46,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 273.438 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 48,751 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net