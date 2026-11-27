ATX-Performance

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Freitag verbucht der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 1,54 Prozent auf 6.199,65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,105 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 6.105,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6.105,56 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.209,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.105,62 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,089 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.429,63 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 6.676,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, notierte der ATX bei 4.983,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,45 Prozent auf 102,60 EUR), Andritz (+ 3,23 Prozent auf 80,00 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR), voestalpine (+ 2,71 Prozent auf 34,10 EUR) und Raiffeisen (+ 2,67 Prozent auf 57,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-1,84 Prozent auf 15,46 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 72,10 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 224,00 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 69,85 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42.913 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 40,554 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net