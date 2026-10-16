Freitagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Plus

Index-Performance im Blick

16.10.26 12:25 Uhr

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 2.303,48 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2.303,34 Punkten, nach 2.299,08 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2.306,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.296,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 3,37 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der SLI mit 2.220,49 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 2.290,79 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 2.051,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,83 Prozent auf 611,20 CHF), Holcim (+ 1,22 Prozent auf 64,80 CHF), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 177,10 CHF), Amrize (+ 1,13 Prozent auf 31,19 CHF) und Galderma (+ 1,10 Prozent auf 174,05 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Novartis (-1,22 Prozent auf 124,36 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 376,90 CHF), Givaudan (-0,64 Prozent auf 3.910,00 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 601,00 CHF) und VAT (-0,38 Prozent auf 621,20 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.525.628 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 317,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net