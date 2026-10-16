DAX 25.643 +1,0%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,89 -1,0%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.937 -0,4%Euro 1,1261 +0,4%Öl 106,2 +0,3%Gold 4.176 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Freitagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Plus

Freitagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Plus

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
33.16 EUR 0.72 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen
Galderma
186.00 EUR 2.00 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Givaudan AG
4,228.00 EUR 65.00 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
70.00 EUR 1.00 EUR 1.45 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
650.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
88.22 EUR 1.39 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
134.38 EUR 1.22 EUR 0.92 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
653.00 EUR 5.40 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Richemont
190.00 EUR 5.20 EUR 2.81 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
405.05 EUR -2.95 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
160.10 EUR -0.30 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
VAT
680.40 EUR 35.00 EUR 5.42 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,305.71 CHF 6.63 CHF 0.29 %
News | Analysen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 2.303,48 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,185 Prozent stärker bei 2.303,34 Punkten, nach 2.299,08 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2.306,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.296,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 3,37 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der SLI mit 2.220,49 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 2.290,79 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 2.051,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,83 Prozent auf 611,20 CHF), Holcim (+ 1,22 Prozent auf 64,80 CHF), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 177,10 CHF), Amrize (+ 1,13 Prozent auf 31,19 CHF) und Galderma (+ 1,10 Prozent auf 174,05 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Novartis (-1,22 Prozent auf 124,36 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 376,90 CHF), Givaudan (-0,64 Prozent auf 3.910,00 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 601,00 CHF) und VAT (-0,38 Prozent auf 621,20 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.525.628 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 317,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.