Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich leichter

Index-Performance im Blick

23.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SLI am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent schwächer bei 2.325,30 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,076 Prozent stärker bei 2.331,75 Punkten, nach 2.329,98 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2.332,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.316,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,23 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SLI mit 2.247,21 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Wert von 2.259,86 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 2.040,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 5,03 Prozent auf 66,80 CHF), Galderma (+ 2,33 Prozent auf 191,05 CHF), Partners Group (+ 2,12 Prozent auf 626,00 CHF), Sandoz (+ 2,10 Prozent auf 80,66 CHF) und Schindler (+ 2,05 Prozent auf 298,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Helvetia Baloise (-2,76 Prozent auf 211,20 CHF), Sika (-2,33 Prozent auf 180,20 CHF), VAT (-1,72 Prozent auf 560,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 67,78 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.241.676 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 338,120 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net