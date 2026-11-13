Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt mittags

SIX-Handel im Blick

13.11.26 12:25 Uhr

In Zürich ist am Freitag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent auf 2.426,93 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,138 Prozent auf 2.426,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2.429,61 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2.429,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.416,63 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der SLI bei 2.243,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.327,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der SLI noch bei 2.074,79 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,83 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.438,16 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 1,15 Prozent auf 281,20 CHF), Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 153,35 CHF), Lindt (+ 0,82 Prozent auf 8.565,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,79 Prozent auf 992,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-4,57 Prozent auf 168,10 CHF), Sandoz (-1,27 Prozent auf 85,80 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 84,08 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 34,31 CHF) und Sika (-0,83 Prozent auf 192,30 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.388.658 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,059 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net