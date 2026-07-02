Freitagshandel in Zürich: SMI letztendlich im Aufwind

SMI-Kursentwicklung

17:57

Der SMI befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Am Freitag notierte der SMI via SIX letztendlich 0,50 Prozent fester bei 14.424,24 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,661 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,043 Prozent höher bei 14.359,10 Punkten, nach 14.352,98 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14.311,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.426,87 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13.218,32 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 12.981,97 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 11.978,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.426,87 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 87,38 CHF), Holcim (+ 2,86 Prozent auf 77,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,70 Prozent auf 209,00 CHF), Lonza (+ 1,70 Prozent auf 574,20 CHF) und Logitech (+ 1,39 Prozent auf 77,38 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-0,50 Prozent auf 678,20 CHF), Swiss Re (-0,31 Prozent auf 129,70 CHF), Roche (-0,26 Prozent auf 340,60 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 613,00 CHF) und Novartis (-0,08 Prozent auf 127,92 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.030.163 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net