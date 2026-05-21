Freitagshandel in Zürich: SMI mittags mit grünem Vorzeichen
Der SMI verzeichnet am Freitag Kursanstiege.
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Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent auf 13.492,62 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,589 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,364 Prozent auf 13.495,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13.446,43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.538,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.446,91 Zählern.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,99 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SMI 13.067,63 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der SMI auf 13.859,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.269,95 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,85 Prozent. Bei 14.063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2,41 Prozent auf 2.884,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 83,52 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 144,70 CHF), Logitech (+ 1,36 Prozent auf 83,36 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 39,62 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-4,13 Prozent auf 862,80 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 120,25 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 155,10 CHF), Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 569,80 CHF) und UBS (-0,35 Prozent auf 36,95 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.296.539 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 285,760 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
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