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Kursverlauf

Freitagshandel in Zürich: SMI sackt am Mittag ab

Freitagshandel in Zürich: SMI sackt am Mittag ab

Der SMI zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.48 EUR 0.16 EUR 0.21 %
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Alcon AG
64.74 EUR -0.84 EUR -1.28 %
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Amrize
36.47 EUR 1.08 EUR 3.05 %
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Logitech S.A.
91.26 EUR 0.92 EUR 1.02 %
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Nestlé SA (Nestle)
94.23 EUR 0.68 EUR 0.73 %
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Partners Group AG
715.00 EUR -6.00 EUR -0.83 %
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Richemont
180.55 EUR -10.75 EUR -5.62 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
436.00 EUR -5.25 EUR -1.19 %
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Sandoz
93.66 EUR 0.48 EUR 0.52 %
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Sika AG
208.40 EUR -3.20 EUR -1.51 %
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Swiss Life AG (N)
1,062.00 EUR -5.00 EUR -0.47 %
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Swiss Re AG
166.00 EUR 4.45 EUR 2.75 %
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Indizes
SMI
15,091.35 CHF -58.08 CHF -0.38 %
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Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,21 Prozent auf 15.117,30 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,730 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,274 Prozent tiefer bei 15.107,95 Punkten, nach 15.149,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15.037,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.130,68 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,24 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SMI 13.927,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.475,13 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 12.740,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 14,12 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.200,17 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 153,35 CHF), Swiss Life (+ 0,79 Prozent auf 992,60 CHF), Alcon (+ 0,70 Prozent auf 60,70 CHF), Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 87,11 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 70,76 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Richemont (-4,57 Prozent auf 168,10 CHF), Sandoz (-1,27 Prozent auf 85,80 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 84,08 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 34,31 CHF) und Sika (-0,83 Prozent auf 192,30 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.388.658 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,059 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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