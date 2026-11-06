DAX 25.704 -2,4%ESt50 6.133 -1,6%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,07 +1,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.995 +0,6%Euro 1,1177 -0,4%Öl 98,7 +0,4%Gold 4.070 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SMI-Performance

Freitagshandel in Zürich: SMI verliert mittags

Freitagshandel in Zürich: SMI verliert mittags

Der SMI zeigt sich am Freitagmittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
73.98 EUR 0.88 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
67.44 EUR -1.06 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen
Amrize
37.76 EUR -1.41 EUR -3.60 %
Charts | News | Analysen
Galderma
204.00 EUR -6.00 EUR -2.86 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
87.56 EUR -1.76 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
143.06 EUR -1.94 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
726.80 EUR -6.00 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Richemont
184.20 EUR -4.00 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
417.30 EUR -12.50 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.90 EUR -7.75 EUR -4.44 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.45 EUR -1.10 EUR -2.47 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,620.12 CHF -347.61 CHF -2.32 %
News | Analysen

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 2,39 Prozent tiefer bei 14.610,26 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,742 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,78 Prozent auf 14.701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.967,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14.607,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.759,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,737 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SMI mit 13.788,93 Punkten berechnet. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 14.518,75 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 06.11.2025, einen Wert von 12.298,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,29 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15.092,56 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (-0,57 Prozent auf 79,84 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 39,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,98 Prozent auf 66,84 CHF), Amrize (-1,09 Prozent auf 34,46 CHF) und Partners Group (-1,87 Prozent auf 662,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-3,99 Prozent auf 152,85 CHF), Alcon (-3,22 Prozent auf 60,76 CHF), Galderma (-3,10 Prozent auf 189,10 CHF), Richemont (-3,04 Prozent auf 166,10 CHF) und Novartis (-2,80 Prozent auf 130,36 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2.073.359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.