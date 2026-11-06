Freitagshandel in Zürich: SMI verliert mittags

SMI-Performance

06.11.26 12:25 Uhr

Der SMI zeigt sich am Freitagmittag mit negativem Vorzeichen.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 2,39 Prozent tiefer bei 14.610,26 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,742 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,78 Prozent auf 14.701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.967,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14.607,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.759,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,737 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der SMI mit 13.788,93 Punkten berechnet. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 14.518,75 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 06.11.2025, einen Wert von 12.298,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,29 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15.092,56 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (-0,57 Prozent auf 79,84 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 39,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,98 Prozent auf 66,84 CHF), Amrize (-1,09 Prozent auf 34,46 CHF) und Partners Group (-1,87 Prozent auf 662,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-3,99 Prozent auf 152,85 CHF), Alcon (-3,22 Prozent auf 60,76 CHF), Galderma (-3,10 Prozent auf 189,10 CHF), Richemont (-3,04 Prozent auf 166,10 CHF) und Novartis (-2,80 Prozent auf 130,36 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2.073.359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net