Freitagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende freundlich

Kursentwicklung

Der SMI gewann am Freitag an Wert.

Am Freitag verbuchte der SMI via SIX letztendlich ein Plus in Höhe von 1,32 Prozent auf 13.708,02 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,584 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,681 Prozent stärker bei 13.621,85 Punkten in den Handel, nach 13.529,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.621,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.752,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 3,13 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, lag der SMI bei 13.119,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der SMI noch bei 12.842,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der SMI einen Stand von 12.323,40 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,48 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 5,90 Prozent auf 155,15 CHF), UBS (+ 3,65 Prozent auf 38,90 CHF), Geberit (+ 3,20 Prozent auf 509,20 CHF), Holcim (+ 3,15 Prozent auf 74,56 CHF) und Richemont (+ 3,02 Prozent auf 178,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-0,35 Prozent auf 490,30 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 120,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,42 Prozent auf 81,62 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 857,00 CHF) und Novartis (+ 0,44 Prozent auf 122,08 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.387.850 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,653 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net