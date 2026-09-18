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Kursverlauf

Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagmittag mit Zuschlägen

Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagmittag mit Zuschlägen

Der SPI zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 2.22 %
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ams-OSRAM AG
18.30 EUR 0.55 EUR 3.10 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,176.00 EUR 14.00 EUR 1.20 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.40 EUR 0.35 EUR 5.79 %
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Curatis AG
19.80 EUR 0.90 EUR 4.76 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
10.90 EUR 0.13 EUR 1.21 %
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EvoNext Holdings AG
2.12 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.00 EUR -0.30 EUR -5.66 %
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Huber + Suhner AG
181.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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MindMaze Therapeutics
0.17 EUR 0.01 EUR 4.97 %
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Rieter AG (N)
2.26 EUR -0.14 EUR -6.03 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
393.00 EUR 5.40 EUR 1.39 %
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Sensirion Holding AG
83.00 EUR 4.50 EUR 5.73 %
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Swisscom AG
705.00 EUR -5.00 EUR -0.70 %
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UBS
44.69 EUR 0.48 EUR 1.09 %
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Indizes
SPI
19,726.27 CHF 31.50 CHF 0.16 %
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Am Freitag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,10 Prozent auf 19.714,28 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,409 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,237 Prozent leichter bei 19.648,00 Punkten, nach 19.694,77 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19.737,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.648,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,953 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SPI auf 20.161,57 Punkte taxiert. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 18.06.2026, mit 19.463,18 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 16.750,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell DocMorris (+ 5,38 Prozent auf 10,96 CHF), ams-OSRAM (+ 4,97 Prozent auf 17,52 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,88 Prozent auf 6,42 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,02 CHF) und Sensirion (+ 3,25 Prozent auf 79,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-14,86 Prozent auf 4,24 CHF), Rieter (-4,26 Prozent auf 2,36 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,60 Prozent auf 0,16 CHF), Huber + Suhner (-3,50 Prozent auf 165,60 CHF) und Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4.929.397 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310,784 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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