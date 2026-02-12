Freitagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

SPI-Kursentwicklung

Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 18.728,38 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,473 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,175 Prozent stärker bei 18.706,74 Punkten, nach 18.674,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18.706,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.728,38 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,466 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, notierte der SPI bei 18.404,03 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 17.545,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der SPI mit 17.162,42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18.773,54 Punkten. Bei 17.950,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 2,99 Prozent auf 130,70 CHF), Lonza (+ 2,85 Prozent auf 512,20 CHF), Cicor Technologies (+ 2,36 Prozent auf 151,50 CHF), VAT (+ 2,24 Prozent auf 505,80 CHF) und Schindler (+ 2,01 Prozent auf 278,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), SHL Telemedicine (-3,20 Prozent auf 1,06 CHF), Vetropack A (-3,03 Prozent auf 24,00 CHF), Curatis (-3,02 Prozent auf 16,05 CHF) und Private Equity (-2,48 Prozent auf 59,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 417.629 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net