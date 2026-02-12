DAX24.826 -0,1%Est505.998 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.888 +0,2%Euro1,1861 -0,1%Öl67,52 ±-0,0%Gold4.983 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- Börsen in Asien rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr Apple-Aktie leidet unter KI-Sorgen: Größter Tagesverlust seit fast einem Jahr
JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SPI-Kursentwicklung

Freitagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

13.02.26 09:27 Uhr
Freitagshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsstart im Plus | finanzen.net

Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0,60 CHF -0,03 CHF -4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cicor Technologies Ltd.
150,00 CHF 2,00 CHF 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
16,05 CHF -0,50 CHF -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evolva Holding AG
0,87 CHF -0,02 CHF -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kudelski S.A. (I)
1,20 CHF -0,02 CHF -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
512,40 CHF 14,40 CHF 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Private Equity Holding AG
59,00 CHF -1,50 CHF -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
369,80 CHF -2,60 CHF -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG NA
278,00 CHF 5,00 CHF 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SHL Telemedicine
10,23 CHF 0,03 CHF 0,28%
Charts|News|Analysen
Tecan (N)
130,40 CHF 3,50 CHF 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,74 CHF 0,53 CHF 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
504,20 CHF 9,50 CHF 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vetropack Holding AG Act nom -A-
24,00 CHF -0,75 CHF -3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
18.716,0 PKT 41,9 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 18.728,38 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,473 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,175 Prozent stärker bei 18.706,74 Punkten, nach 18.674,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18.706,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.728,38 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,466 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, notierte der SPI bei 18.404,03 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 17.545,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der SPI mit 17.162,42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18.773,54 Punkten. Bei 17.950,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 2,99 Prozent auf 130,70 CHF), Lonza (+ 2,85 Prozent auf 512,20 CHF), Cicor Technologies (+ 2,36 Prozent auf 151,50 CHF), VAT (+ 2,24 Prozent auf 505,80 CHF) und Schindler (+ 2,01 Prozent auf 278,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), SHL Telemedicine (-3,20 Prozent auf 1,06 CHF), Vetropack A (-3,03 Prozent auf 24,00 CHF), Curatis (-3,02 Prozent auf 16,05 CHF) und Private Equity (-2,48 Prozent auf 59,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 417.629 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Evolva-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASMALLWORLD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASMALLWORLD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen