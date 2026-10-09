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SIX-Handel im Fokus

Freitagshandel in Zürich: SPI notiert am Nachmittag im Plus

Freitagshandel in Zürich: SPI notiert am Nachmittag im Plus

Für den SPI geht es am Nachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.60 EUR -0.14 EUR -19.05 %
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BACHEM HOLDING AG
84.75 EUR -0.15 EUR -0.18 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,101.00 EUR -20.00 EUR -1.78 %
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Curatis AG
21.00 EUR 0.80 EUR 3.96 %
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EvoNext Holdings AG
2.36 EUR -0.02 EUR -0.84 %
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Infomaniak SA Act nom -B-
75.47 CHF -6.49 CHF -7.92 %
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Komax AG
88.10 EUR 1.10 EUR 1.26 %
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Landis+Gyr (Landis Gyr)
51.80 EUR -0.60 EUR -1.15 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.96 EUR 0.26 EUR 3.38 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR -1.00 EUR -1.57 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
393.60 EUR 2.20 EUR 0.56 %
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StarragTornos Holding
38.60 EUR 1.00 EUR 2.66 %
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UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
55.00 EUR 2.00 EUR 3.77 %
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Indizes
SPI
19,542.69 CHF 204.36 CHF 1.06 %
News | Analysen

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,14 Prozent fester bei 19.558,31 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,442 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,996 Prozent auf 19.531,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.338,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19.467,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 19.561,97 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,569 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19.510,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19.998,19 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 17.391,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,21 Prozent. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9,23 Prozent auf 0,71 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,80 Prozent auf 7,70 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,80 Prozent auf 51,30 CHF), Komax (+ 4,27 Prozent auf 83,10 CHF) und BACHEM (+ 3,98 Prozent auf 81,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Infomaniak (-12,38 Prozent auf 71,81 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Curatis (-4,79 Prozent auf 18,90 CHF), Private Equity (-4,26 Prozent auf 58,40 CHF) und StarragTornos (-4,13 Prozent auf 34,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1.558.704 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 314,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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