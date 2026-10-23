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Index im Fokus

Freitagshandel in Zürich: SPI schwächer

Freitagshandel in Zürich: SPI schwächer

Der SPI verliert am Freitag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barry Callebaut AG (N)
1,251.00 EUR 9.00 EUR 0.72 %
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BELIMO Holding AG
841.00 EUR 2.50 EUR 0.30 %
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Bellevue AG
7.10 EUR -0.05 EUR -0.70 %
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Bystronic (ex Conzzeta)
186.00 EUR 32.00 EUR 20.78 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
12.00 EUR 0.20 EUR 1.69 %
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GAM AG
0.06 EUR -0.01 EUR -12.88 %
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Gurit Holding AG
51.00 EUR -4.00 EUR -7.27 %
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Highlight Event and Entertainment AG
4.64 EUR -0.46 EUR -9.02 %
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Holcim AG
72.10 EUR 2.80 EUR 4.04 %
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Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
432.60 EUR 2.60 EUR 0.60 %
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Schlatter Industries AG
19.80 CHF -1.00 CHF -4.81 %
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UBS
41.48 EUR -0.40 EUR -0.96 %
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Xlife Sciences AG
8.75 EUR -0.90 EUR -9.33 %
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Indizes
SPI
20,397.21 CHF -93.58 CHF -0.46 %
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Am Freitag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,61 Prozent leichter bei 20.366,58 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,597 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,039 Prozent auf 20.482,72 Punkte an der Kurstafel, nach 20.490,79 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 20.360,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.482,72 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,781 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SPI auf 19.754,43 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19.932,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.325,90 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,65 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Holcim (+ 6,13 Prozent auf 67,50 CHF), Xlife Sciences (+ 4,71 Prozent auf 8,90 CHF), BELIMO (+ 3,59 Prozent auf 765,00 CHF), GAM (+ 3,32 Prozent auf 0,06 CHF) und Feintool International (+ 2,25 Prozent auf 11,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-8,44 Prozent auf 4,12 CHF), Gurit (-8,20 Prozent auf 47,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,97 Prozent auf 168,20 CHF), Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 19,80 CHF) und Richemont (-4,61 Prozent auf 164,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.294.570 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 342,606 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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