Freitagshandel in Zürich: SPI verbucht am Mittag Abschläge

Index im Blick

13.11.26 12:25 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Mittag.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 21.284,85 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,669 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,224 Prozent auf 21.263,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21.311,01 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21.301,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 21.210,14 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 2,29 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 19.725,15 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 20.413,39 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 17.545,05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,68 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21.370,09 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 57,41 Prozent auf 0,03 CHF), Swatch (I) (+ 4,05 Prozent auf 198,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,96) Prozent auf 1,05 CHF), Swatch (N) (+ 3,56 Prozent auf 37,85 CHF) und Intershop (+ 2,66 Prozent auf 162,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil WISeQey (-5,86 Prozent auf 6,59 USD), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF), ams-OSRAM (-5,55 Prozent auf 15,84 CHF), Richemont (-4,57 Prozent auf 168,10 CHF) und Gurit (-3,37 Prozent auf 48,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2.764.073 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354,239 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net