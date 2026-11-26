Frequency Exchange hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frequency Exchange ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen CAD – eine Minderung von 47,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net