Frequency Exchange: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Frequency Exchange hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frequency Exchange ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen CAD – eine Minderung von 47,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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