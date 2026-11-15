Frequency vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Frequency hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen USD – ein Plus von 52,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frequency 0,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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