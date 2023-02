Frequentis wird die Dividende erhöhen

Aktien in diesem Artikel Frequentis 30,20 EUR

Die Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09) will eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,30 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,70 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 1. Juni 2023 in Wien statt. Dividendenzahltag ist der 7. Juni 2023. Ex-Dividendentag ist der 5. Juni 2023. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,20 Euro. Das Jahresergebnis 2022 wird Frequentis am 12. April 2023 veröffentlichen.

Frequentis mit Sitz in Wien ist nach eigenen Angaben ein Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Mit einem Marktanteil von 30 Prozent ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Es werden rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Frequentis Aktie notiert seit dem 14. Mai 2019 an der Wiener Börse und an der Frankfurter Börse.

Redaktion MyDividends.de