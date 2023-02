Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,49 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 26,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246.887 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 30,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Abschläge von 34,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 33,41 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.459,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.324,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 21.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

