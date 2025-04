Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,49 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 39,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 210.795 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2024 Kursverluste bis auf 24,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 38,24 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,999 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,86 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Was Analysten von der Fresenius SE-Aktie erwarten

Fresenius-Aktie tiefer: US-Genehmigung für Denosumab-Biosimilars erhalten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag