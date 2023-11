Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 24,14 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 24,14 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,25 EUR. Bisher wurden heute 132.537 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 29,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 7,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 35,18 EUR an.

Am 02.08.2023 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,96 Prozent auf 10.359,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10.459,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

